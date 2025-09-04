Suman 2,200 muertos por terremoto en Afganistán

La cifra de víctimas a causa del terremoto registrado en Afganistán alcanzó las 2,205 personas fallecidas y al menos 3,640 heridas, lo que lo convierte en uno de los fenómenos naturales más letales en las últimas décadas del país.

A cuatro días del terremoto, El Gobierno de Afganistán indicó que continúan con las labores de rescate, con la esperanza de hallar a más personas con vida entre los escombros.

Anteriormente, el Consejo Noruego para los Refugiados advirtieron que el terromoto ha golpeado a un país que se encuentra "al límite", cuyos recursos locales son escazos, al igual que la financiación para hacer frente a una emergencia de dicha naturaleza.

Este domingo, el sismo de magnitud 4.7 afectó la zona castigada por el primer terremoto, el cual, registró saldo blanco.

Ante la emergencia y el alto número de personas heridas, ciudadanos comenzaron a organizarse con voluntarios para llegar a la zona cero del terremoto, para suplir al personal técnico que dejó abandonó el país desde 2021.

Por su parte, el ministro de Asuntos Eteriores mantiene conversaciones vía telefónica con los cancilleres de Turkmenistán e Irán, para enviar provisiones de ayuda humanitaria a Afganistán.

Comentarios