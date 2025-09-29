Suman 33 muertos por ataques en Gaza; dos eran rescatistas

Ataques perpetrados en la Franja de Gaza dejaron al menos 33 personas sin vida, entre los que se encuentran cuatro que acudían a un punto de distribución humanitaria para buscar comida en Rafah y dos más identificados como rescatistas.

La capital se mantiene como el núcleo de la ofensiva de Israel, por lo que se contabilizan la mayor cantidad de víctimas mortales y heridos del enclave.

La combinación del fuego de artillería con las fuerzas áreas, además de la operación terrestre en expansión, provocan que la ciudad se encuentre sometida ante la violencia.

Los tanques del Ejército avanzan por los barrios del suroeste de la ciudad.

Una comisión independiente de las Naciones Unidas, relatores de Derechos Humanos y un número creciente de países, califican como genocidio la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza, al causar la muerte de más de 66,000 personas.

