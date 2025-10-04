Suman 335 detenidos en protesta propalestina en Inglaterra

Autoridades detuvieron al menos a 335 personas durante una protesta en apoyo a un grupo propalestino ilegalizado en Londres, Inglaterra.

Elementos de la policía continúan con el desalojo de manifestantes congregados en la plaza céntrica, quienes en silencio, exhiben carteles de apoyo a dicho grupo, lo cual es considerado delito tras la proscripción.

De acuerdo con datos policiales, más de 1,400 personas fueron detenidas, incluidas personas mayores y discapacitadas.

El primer ministro, Keir Starmer, pidió a los organizadores que suspendieran las protestas en respeto al duelo de la comunidad judía tras el atentado registrado en una sinagoga de Mánchester, pero los convocantes decidieron seguir adelante.

Políticos y organizaciones cívicas condenaron que el Gobierno de Israel invitara a visitar su país al ultraderechista británico Tommy Robinson, criminal convicto, quien es descrito como un "patriota británico" y "líder en la lucha contra el islam radical".

Comentarios