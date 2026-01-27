Suman 34 muertos en EUA ante paso de tormenta invernal Fern

Al menos 34 personas sin vida y un millón de hogares acumulados sin electricidad es el saldo obtenido este martes, por el paso de la tormenta invernal Fern por el territorio de Estados Unidos.

A través de un comunicado, el alcalde de New York aseguró que ocho personas fueron encontradas sin vida sobre la vía pública a causa de estas temperaturas congelantes. Esto dio paso a uno de los días más nevados en la historia de la ciudad, lo que obligó a las instituciones educativas a cerrar sus puertas.

Autoridades mencionaron que las personas fallecidas se encuentran implicadas en accidentes como atropellos por trineos o barredoras de nieve.

También notificaron sobre cuatro muertes en Tennessee, tres fallecimientos en Louisiana y Pensilvania; dos decesos en Mississippi, uno en New Jersey, uno en South Carolina y otro en Kentucky.

La mayorías de las viviendas sin suministro eléctrico se encuentran en áreas del sur de la Unión Americana, donde se reportaron 560,000 cortes de energía durante la jornada nocturna de este lunes.

En casos como el área metropolitana de Tennessee, miles de hogares y negocios recuperaron el servicio eléctrico, mientras que más de 146,000 personas continúaban sin este servicio. Los hoteles ubicados en esta entidad se mantuvieron en su máxima capacidad, debido a que los residentes optaron por resguardarse en dichos establecimientos.

Autoridades se trasladan por las calles de las ciudades para brindar mantas, agua embotellada y traslados hacia albergues.

Prevén acumulación de nieve superior a los 45 centímetros

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, se espera que en los estados de Masssachusetts, New Hampshire, Connecticut y New Jersey se registren acumulaciones de nieve desde los 45 centímetros, mismos que pueden alcanzar los 80 centímetros.

De acuerdo con la agencia AP, esta tormenta dejó más de 30 centímetros de acumulación de nieve en una franja de aproximadamente 2,100 kilómetros, la cual abarca desde Arkansas hasta New England, con una temperatura de hasta -31° centígrados.

Se espera que para este martes, las temperaturas alcancen cifras récord, por lo que emitieron advertencias de frío extremo.

Estiman que al menos 48 estados tengan como temperatura mínima promedio -12° centígrados.

