Suman 75 muertos y 279 desaparecidos en incendio de Hong Kong

El incendio de siete edificios que conforman un complejo residencial de Hong Kong deja por lo menos 75 fallecidos y 279 desaparecidos hasta este jueves en China.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos, se cuenta con un avance en las operaciones de rescate dentro de los edificios debido a que 62 personas aún continúan atrapados en este inmueble.

El último rescate que se registró fue el de un hombre que se encontraba en la escalera del piso 16 de uno de los edificios afectados.

Después de ocho días de haber iniciado este siniestro que se propagó con rapidez debido a que los andamios están construidos de bambú y con materiales altamente inflamables, tan solo tres edificios continúan en llamas.

🚨 | Consecuencias del incendio del rascacielos de Hong Kong: se ha confirmado la muerte de al menos 65 personas, cientos siguen desaparecidas y muchas más resultan heridas.



Los equipos de rescate continúan buscando en el edificio mientras se revela la magnitud de la tragedia. pic.twitter.com/851U1t2Q63 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 27, 2025

Se desplegaron alrededor de 1,250 efectivos, más de 300 vehículos de emergencia, 26 equipos especializados y cuatro drones de vigilancia aérea.

Por estos hechos, la Comisión Independiente Contra la Corrupción abrió una investigación para determinar las posibles irrregularidades en las obras de rehabilitación, mismas que se valoraron en alrededor de 42 millones de dólares.

Este siniestro es considerado como uno de los peores en la historia de Hong Kong en los últimos 30 años.

