Suman 76 muertos en más de 200 tiroteos en Estados Unidos

Durante este fin de semana, se reportaron decenas de tiroteos con múltiples víctimas a lo largo de la Unión Americana. Solo 42 tiradores fueron detenidos.

Autoridades informaron que al menos 76 personas perdieron la vida a causa de los ataques armados registrados el pasado fin de semana en Estados Unidos.

De acuerdo con información obtenida de la base de datos Gun Violence Archive, se registraron un total de 211 tiroteos entre el 17 y 19 de octubre.

Los estados que presentaron más ataques a lo largo de estos días son Chicago con 25 (11.79%), Philadelphia y Atlanta con 10 (4.72%), así como Charlotte al sumar 8 (3.77%). Las otras 118 entidades restantes reportaron 5 o menos.

Mientras que en las ciudades que se reportaron más tiroteos se encuentran las siguientes:

  1. Illinois - 29 tiroteos
  2. Georgia - 16 tiroteos
  3. North Carolina - 15 tiroteos
  4. Pennsylvania - 14 tiroteos
  5. Texas - 13 tiroteos

Entre estas ciudades suman un total del 41.23% de los ataques registrados en Estados Unidos.

Con respecto a las víctimas, 184 personas recibieron al menos un impacto de bala, de las cuales 76 personas perdieron la vida. 

El tiroteo que cobró más vidas durante esta tercer semana de octubre se reportó en Texas, donde un hombre asesinó a tres personas al interior de una vivienda en Mabank durante la madrugada.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Henderson, se reportó una cuarta víctima fue arrollada por el responsable cuando se adentró con su camioneta a una tienda para después dispararse. El sospechoso fue identificado como Christopher Kyle Reid Jr., de 29 años.

De las 211 agresiones armadas, 7 presuntos responsables fueron abatidos, 7 resultaron heridos y a comparación de hace unas semanas, 42 personas fueron detenidas. 


