Suman cinco chinos muertos por riña e incendio en Paraguay

Autoridades informaron que cinco personas de nacionalidad china fallecieron al desatarse una pelea entre comerciantes que culminó con el incendio dentro de un edificio en Paraguay.

El hecho ocurrió durante la noche de este sábado, cuando un empleado aparentemente iba a ser despedido, lo que generó una riña entre el grupo de comerciantes reunidos en el piso 15 del inmueble.

El presunto responsable tomó la decisión de atacarlos con un arma blanca para después prenderle fuego al piso y culminar con el hecho lanzandose por la ventana del edificio.

Una niña fue rescatada ilesa, mientras que su madre que sufrió una herida en el rostro.

De acuerdo con el jefe policial, los ciudadanos chinos contaban con documentación brasileña y se dedicaban a actividades comerciales entre Ciudad del Este y las ciudades aledañas de Brasil.

En tanto, el subjefe de la Comisaría aseguró que sospechan que el incendio fue provocado de manera intencional, luego de que encontraron dos garrafas de gas abierta.

El fiscal afirmó que los cuatro fallecidos murieron por inhalación de humo y otras circunstancias.

