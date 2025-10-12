Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T124707_911_7531dbc217
Internacional

Suman cinco chinos muertos por riña e incendio en Paraguay

El presunto responsable aparentemente iba a ser despedido del lugar donde trabajaba, por lo que decidió agredir a los presentes

  • 12
  • Octubre
    2025

Autoridades informaron que cinco personas de nacionalidad china fallecieron al desatarse una pelea entre comerciantes que culminó con el incendio dentro de un edificio en Paraguay.

El hecho ocurrió durante la noche de este sábado, cuando un empleado aparentemente iba a ser despedido, lo que generó una riña entre el grupo de comerciantes reunidos en el piso 15 del inmueble.

El presunto responsable tomó la decisión de atacarlos con un arma blanca para después prenderle fuego al piso y culminar con el hecho lanzandose por la ventana del edificio.

Una niña fue rescatada ilesa, mientras que su madre que sufrió una herida en el rostro.

De acuerdo con el jefe policial, los ciudadanos chinos contaban con documentación brasileña y se dedicaban a actividades comerciales entre Ciudad del Este y las ciudades aledañas de Brasil.

En tanto, el subjefe de la Comisaría aseguró que sospechan que el incendio fue provocado de manera intencional, luego de que encontraron dos garrafas de gas abierta.

El fiscal afirmó que los cuatro fallecidos murieron por inhalación de humo y otras circunstancias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_13_at_1_26_56_AM_d94981d201
Despliegan operativos por fuertes lluvias en el sur de Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T152554_528_ba23f89af8
Suman más de 200 afectados por incendio en asentamiento de Perú
AP_25285066114531_ba7e19a54a
Inundaciones en México cobran la vida de 41 personas
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_10_at_2_11_21_PM_73d1e0ff70
Crean estetoscopio que detecta con IA el daño cardíaco
finanzas_bancos_cibanco_1837d9c013
Arrancan este lunes los reembolsos a ahorradores de CIBanco
finanzas_empleo_e8451fcd07
Manufactureras de exportación cruzan fronteras y crecen 12% en NL
publicidad

Más Vistas

G28_E_Pd_XQAA_Ueig_aa66b6e69d
Se hunde el icónico barco 'Marigalante' de Puerto Vallarta
G3_BIYW_6_WUAA_6u_IC_fb6b8d3fc5
México cae 2-0 ante Argentina y está eliminado del Mundial Sub 20
EH_UNA_FOTO_2025_10_11_T123455_560_08fb9b8e77
Regulación de emociones; Claves para ser feliz
publicidad
×