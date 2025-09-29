Cerrar X
Internacional

Suman dos muertos en Cuba por tormenta tropical Imelda

Una de las víctimas fue identificada como una persona de la tercera edad quien falleció por el derribo de su vivienda. Miles siguen desplazándose

  • 29
  • Septiembre
    2025

Al menos dos personas perdieron la vida a causa de las fuertes lluvias provocadas por la tormenta Imelda en la región este de cuba.

Miles de personas se vieron obligadas a desplazarse por las inundaciones, deslaves, desbordamiento de ríos y áreas totalmente incomunicadas por las intensas precipitaciones registradas en el país.

Medios estatales informaron que una de las víctimas fue identificada como un hombre de 60 años, quien perdió la vida después de que su vivienda se desplomara en Santiago de Cuba.

Estas lluvias provocaron que 24,000 personas que residen en al menos 17 comunidades quedaran incomunicadas. 

Entre los daños se encuentran 22 circuitos eléctricos dañados por la caída de postes, impactos de rocas y deslizamientos de tierra.

Especialistas advirtieron de que la actual temporada de ciclones en el océano Atlántico, el Golfo de México y el Mar Caribe será muy activa con la posible formación de ocho huracanes.


