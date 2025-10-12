Cerrar X
Internacional

Suman más de 200 afectados por incendio en asentamiento de Perú

El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial permanecerá en la zona del incendio para coordinar el restablecimiento progresivo de los afectados

  • 12
  • Octubre
    2025

El incendio que se produjo en el asentamiento de Lima dejó más de 200 personas sin hogar y 16 heridos en Perú.

El Instituto Nacional de Defensa Civil explicó que más de 30 unidades del cuerpo de bomberos lograron extinguir el fuego, lo que dejó alrededor de 100 viviendas afectadas.

Al menos 16 personas resultaron heridas luego de que el fuego originado en el asentamiento llegara hasta una fábrica de pirotecnia, lo que ocasionó que estallaran los fuegos artificiales.

Ante este suceso, el presidente interino, José Jerí afirmó que que tras sofocar el incendio, es necesario buscar un albergue para los afectados por el siniestro.

"Ya se controló el incendio y ahora son las medidas: dónde van a dormir las personas, ropa, alimentación por los próximos días", explicó el mandatario.

Alrededor de 200 personas durmieron en un pabelló municipal, mientras que otras se recostaron en la calle, debido a que no se contaba con el espacio suficiente para albergar a las víctimas.

El Indeci explicó que el personal de la Dirección Desconcentrada de Lima y Callao brindó apoyo y asistencia técnica para fortalecer la respuesta frente a la emergencia.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables trasladó personal a Pamplona Alta a fin de identificar a la población vulnerable y brindarle el soporte socioemocional respectivo.


Comentarios

