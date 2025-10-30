Suman más de 460 muertos por masacre en hospital de Sudán

La Organización Mundial de la Salud informó que son más de 460 personas, incluidos pacientes, los que fueron asesinados en un ataque al Hospital Materno Saudí de Al Fasher, en Sudán.

El director general de la agencia sanitaria de la ONU, Tedros Adhanom, que la organización está "horrorizada y profundamente conmocionada" por estas muertes, que se producen después de que se denunciaran en el lugar otros ataques y detenciones de trabajadores sanitarios.

Los presuntos responsables difundieron a través de redes sociales diversas imágenes sobre este hecho. Con la cámara frontal, uno de los ejecutores se mostraba sonriendo mientras hacia una toma panorámica que mostraba decenas de cuerpos sobre el terreno. Se visualizaban entre las víctimas algunas mujeres y niños.

En los dos años y medio de conflicto, el organismo verificó al menos 185 ataques contra la red sanitaria con 1,204 muertos y 416 heridos.

La Oficina de Derechos Humanos señaló que la mayoría de las ejecuciones podrían tener motivación étnica.

Comentarios