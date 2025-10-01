Suman siete migrantes mexicanos muertos bajo la custodia del ICE

En lo que va del año, 20 migrantes han perdido la vida mientras se encontraban bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), según informó la agencia EFE.

El informe detalló que las dos muertes más recientes corresponden al mexicano Miguel Ángel García Hernández y al salvadoreño Norlan Guzmán Fuentes, quienes fallecieron después de que un ciudadano estadounidense, identificado como Joshua Jahn, abriera fuego de manera indiscriminada contra una oficina del ICE en Dallas el pasado miércoles 24.

Desde el inicio de las políticas de deportación masiva impulsadas por Donald Trump, organizaciones de defensa de los inmigrantes han denunciado las condiciones en que son retenidas las personas bajo custodia de ICE, señalando deficiencias en la atención médica y falta de seguridad en sus centros.

El total de fallecimientos registrados en el año fiscal 2025 solo ha sido superado por los 21 decesos ocurridos en 2020, durante la pandemia de covid-19, y ya rebasa los 12 reportados en 2024. En años anteriores, las cifras fueron menores: 4 muertes en 2023, 3 en 2022 y 5 en 2021.

De los fallecidos este año, seis eran de nacionalidad mexicana: además de García Hernández, figuran José Manuel Sánchez Castro (36 años), Lorenzo Antonio Batrez Vargas (32), Jesús Molina Veya (45), Abelardo Avellaneda Delgado (68) e Ismael Ayala Uribe (39). Este último murió el pasado 22 de septiembre en el centro de detención de Adelanto, California, un caso que ha generado críticas por presunta negligencia médica.

Muere mexicano baleado en ataque a ICE en Dallas

El mexicano baleado en oficina de ICE en Dallas murió tras permanecer hospitalizado desde el 24 de septiembre, cuando ocurrió un ataque armado contra una instalación de Inmigración y Control de Aduanas en Texas. Su familia confirmó el fallecimiento el martes.

En un comunicado difundido por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), se informó que Miguel Ángel García Hernández, de 32 años, fue retirado del soporte vital y posteriormente murió a causa de las heridas recibidas durante el tiroteo.

El ataque en la oficina de ICE en Dallas ocurrió el 24 de septiembre. Durante el incidente, tres detenidos resultaron heridos de bala y uno de ellos murió en el lugar. Las autoridades identificaron a la primera víctima como Norlan Guzmán-Fuentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó el fallecimiento de Miguel Ángel García Medina, quien fue herido de bala el pasado 24 de septiembre en las instalaciones de un centro de detención del ICE.

