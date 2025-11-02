Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T133835_736_bfcd357c10
Internacional

Sylvan Adams dona 100 mdd para reconstruir hospital en Israel

Sylvan Adams anunció este domingo una donación de 100 millones de dólares para la reconstrucción del Centro Médico Universitario Soroka

  • 02
  • Noviembre
    2025

El multimillonario canadiense-israelí Sylvan Adams anunció este domingo una donación de 100 millones de dólares para la reconstrucción del Centro Médico Universitario Soroka, en Beersheba, luego de que el hospital sufriera graves daños por un misil iraní en junio pasado.

Durante una reunión del gabinete israelí, Adams destacó que la iniciativa busca transformar la tragedia en una oportunidad para fortalecer el sistema de salud del país.

“Nuestra respuesta a Irán es reconstruir más grande y mejor”, declaró el empresario. “En el mismo lugar donde cayeron los misiles construiremos un hospital de última generación que será uno de los más avanzados en Medio Oriente”.

El hospital Soroka, ubicado en la región del desierto del Néguev, fue alcanzado el 19 de junio, en medio de la guerra de 12 días entre Israel e Irán, que dejó infraestructura civil afectada en el sur del país.

La donación forma parte de un plan de mil millones de shekels (unos 300 millones de dólares) destinado a fortalecer el sistema médico del sur israelí. Los costos del proyecto se dividirán entre la donación de Adams, el gobierno de Israel y la aseguradora Clalit Health Services.

Además de su labor filantrópica, Adams ha apoyado diversas causas en deportes, medicina y educación, y fue copropietario del equipo de ciclismo Israel Premier Tech, que recientemente decidió modificar su nombre y alejarse de su identidad nacional tras enfrentar protestas propalestinas en competencias internacionales.

El empresario explicó en su momento que ya no tendría “un papel activo” en el equipo ciclista, concentrando ahora sus esfuerzos en proyectos humanitarios y de infraestructura en Israel.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_03_T124940_156_fd194969f7
Dimite presidente valenciano tras críticas por gestión de riadas
cae_mujer_camion_07cd300710
Mujer cae de camión en San Pedro; resulta gravemente herida
grevd_23c0f38f3b
Dan a conocer lista de sobrevivientes del incendio en Sonora
publicidad

Últimas Noticias

liga_mx_femenil_bda81e94f4
Definen horarios de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil
EH_DOS_FOTOS_2025_11_03_T144429_075_3d57314022
Fallece la actriz Diane Ladd, madre de Laura Dern, a los 89 años
EH_UNA_FOTO_2025_11_03_T144419_466_e683773855
Gobernador confirma motivo de renuncia de secretario de Finanzas
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
sheinbaum_michoacan_f879d0f4a9
No habrá impunidad: Sheinbaum condena homicidio de Carlos Manzo
publicidad
×