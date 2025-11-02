Sylvan Adams dona 100 mdd para reconstruir hospital en Israel

El multimillonario canadiense-israelí Sylvan Adams anunció este domingo una donación de 100 millones de dólares para la reconstrucción del Centro Médico Universitario Soroka, en Beersheba, luego de que el hospital sufriera graves daños por un misil iraní en junio pasado.

Durante una reunión del gabinete israelí, Adams destacó que la iniciativa busca transformar la tragedia en una oportunidad para fortalecer el sistema de salud del país.

“Nuestra respuesta a Irán es reconstruir más grande y mejor”, declaró el empresario. “En el mismo lugar donde cayeron los misiles construiremos un hospital de última generación que será uno de los más avanzados en Medio Oriente”.

El hospital Soroka, ubicado en la región del desierto del Néguev, fue alcanzado el 19 de junio, en medio de la guerra de 12 días entre Israel e Irán, que dejó infraestructura civil afectada en el sur del país.

La donación forma parte de un plan de mil millones de shekels (unos 300 millones de dólares) destinado a fortalecer el sistema médico del sur israelí. Los costos del proyecto se dividirán entre la donación de Adams, el gobierno de Israel y la aseguradora Clalit Health Services.

Además de su labor filantrópica, Adams ha apoyado diversas causas en deportes, medicina y educación, y fue copropietario del equipo de ciclismo Israel Premier Tech, que recientemente decidió modificar su nombre y alejarse de su identidad nacional tras enfrentar protestas propalestinas en competencias internacionales.

El empresario explicó en su momento que ya no tendría “un papel activo” en el equipo ciclista, concentrando ahora sus esfuerzos en proyectos humanitarios y de infraestructura en Israel.

