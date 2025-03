Tenso encuentro entre Trump y Zelensky ¿tendrá algún impacto?

Bastaron 90 segundos para que semanas de tortuosa diplomacia se desmoronaran de forma espectacular.

La reprimenda de Donald Trump al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el Despacho Oval este viernes expuso los límites de la presión de los aliados de Estados Unidos para cambiar la determinación de Trump de poner fin a la invasión ruso, aunque los términos no sean del agrado de Kiev.

También subrayó la forma en la que Trump se siente envalentonado para redirigir las prioridades de la política exterior estadounidense hacia su agenda de “Estados Unidos Primero”, de maneras que van mucho más allá de las de su tumultuoso primer mandato.

La repentina bronca fue el intercambio público de declaraciones más acalorado que se recuerda entre líderes mundiales en el Despacho Oval, ya que el habitual trabajo comedido de la diplomacia dejó paso a acusaciones, gritos y gestos de desprecio.

El encuentro puso en peligro el futuro de la relación entre Estados Unidos y Ucrania, así como la capacidad de Kiev para defenderse en el brutal conflicto con Rusia.

“O llegan a un acuerdo o nos retiramos", dijo Trump a Zelensky, subrayando su intención de dictar un rápido final para la guerra o dejar a su viejo aliado sin su principal respaldo.

Este sábado, Zelenskyy agradeció al “pueblo estadounidense” y a su liderazgo y expresó su esperanza por lograr unas “relaciones sólidas”.

En una serie de publicaciones en la red social X el sábado, Zelensky indicó que los ucranianos están “muy agradecidos a Estados Unidos por todo el apoyo”, y dio las gracias específicamente a Trump y al Congreso, además de al “pueblo estadounidense”.

We are very grateful to the United States for all the support. I’m thankful to President Trump, Congress for their bipartisan support, and American people. Ukrainians have always appreciated this support, especially during these three years of full-scale invasion. pic.twitter.com/Z9FlWjF101