Tercera dosis de Pfizer protege contra Ómicron: estudio

Un estudio realizado por el Instituto de Investigación de Salud de África reveló que la dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer/BioNTech contra Covid-19 podría brindar protección parcial ante la nueva variante Ómicron.

Sin embargo, los socios afirmaron este miércoles que confían tener una versión de la vacuna particularmente para Ómicron que esté lista para su distribución en marzo de 2022.

La dosis adicional, o vacuna de refuerzo, de la actual multiplica por 25 los anticuerpos, proporcionando un nivel similar al observado tras dos dosis contra el virus original y otras variantes, aseguraron las empresas.

En el estudio inicial emplearon suero de sangre de personas que recibieron dos o tres dosis de la vacuna Pfizer/BioNtech y se recogieron de los sujetos tres semanas después de su segunda dosis o un mes después de una tercera dosis.

Las muestras de personas que recibieron dos dosis de la vacuna contra Covid vieron una reducción de más de 25 veces en la capacidad de neutralización contra la variante Ómicron, lo que indica que dos dosis de este biológico "pueden no ser suficientes para protegerse contra la infección" de la nueva variante.

Después de los datos preliminares, se sostuvo que la protección mejora con una tercera dosis de la vacuna Pfizer, indicó el presidente y director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla.

