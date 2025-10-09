Texas investiga a Discord por permitir 'contenido extremista'

El Gobierno de Texas anunció que abrirá una investigación en contra de la plataforma de comunicación en la línea Discord por presuntamente exponer a menores de edad a "contenido extremista".

El fiscal general Ken Paxton emitió una demanda investigativa civil para que entregue documentos e información a su oficio.

La investigación se centrará en el papel que Discord tiene entre jóvenes que juegan videojuegos o 'gamers' para contribuir a la "radicalización, explotación sexual y adicción" de los menores de edad.

En la investigación sobre la muerte del activista de ultraderecha, las autoridades encontraron que el sospechoso, un joven de 22 años, utilizaba el programa para comunicarse con sus amigos y su pareja.

El anuncio de Paxton después de que un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, llamara a testificar al consejero delegado junto a los directores de otras plataformas online, acusándolos de promover la radicalización de sus usuarios.

