Tiroteo en centro comercial de Dinamarca deja tres muertos

Un hombre armado abrió fuego el domingo dentro de un bullicioso centro comercial de la capital danesa, dejando tres muertos y tres heridos en estado crítico, informó la policía.

Un danés de 22 años fue arrestado, señaló el inspector de policía de Copenhague, Søren Thomassen, quien añadió que no hay indicios de que otra persona estuviera involucrada en el ataque, aunque las autoridades siguen investigando.

Los actos de violencia con armas de fuego son relativamente raros en Dinamarca.

Thomassen señaló que es demasiado prematuro especular sobre un motivo de la balacera, la cual ocurrió por la tarde en Field´s, uno de los centros comerciales más grandes de Escandinavia, ubicado a las afueras de la capital danesa. Cuando se escucharon las detonaciones, algunas personas se ocultaron dentro de las tiendas, mientras que otras huyeron horrorizadas en una estampida, según los testigos.

Thomassen dijo que entre las víctimas había un hombre de poco más de 40 años y "dos jóvenes", sin dar más detalles. Varias personas más resultaron heridas, y tres de ellas se encontraban en estado crítico, señaló.

Indicó que la policía recibió los primeros reportes de un tiroteo a las 5:37 de la noche y arrestó al sospechoso 11 minutos después. Thomassen dijo que este es un "danés étnico", una frase que se utiliza normalmente para referirse a una persona blanca.

La cadena de televisión danesa TV2 publicó una foto de baja calidad del supuesto agresor, quien llevaba pantaloncillos cortos hasta las rodillas, un chaleco o camiseta sin mangas y parecía portar un fusil en su mano derecha.

"Se veía muy violento y enojado", dijo el testigo Mahdi Al Wazni a TV2. "Me habló y me dijo que (el fusil) no era real mientras yo lo estaba grabando. Parecía muy orgulloso de lo que hacía".