'Tiroteo contra la Guardia Nacional es un acto de terror': Trump

El mandatario condenó el ataque en Washington que dejó a dos elementos heridos y anunció que el responsable será juzgado

  • 26
  • Noviembre
    2025

Después de que elementos de la Guardia Nacional en Washington sufrieran un ataque armado que dejó a dos elementos gravemente heridos, el presidente Donald Trump calificó este suceso como un "acto de terror".

Mediante un video publicado en las redes sociales de la Casa Blanca y de Donald Trump, se observa cómo este último calificó al atacante, que según medios locales ya fue identificado, como un "animal" y aseguró que será juzgado por el ataque.

"Es un hombre de Afganistán que entró en 2021 durante la Administración de Joe Biden", resaltó Trump y criticó la política de su antecesor que permitió a inmigrantes de esta nación ingresar al país en medio de la toma del poder de los talibanes.

En el video, el republicano también reiteró su retórica en contra de los migrantes, sugirió que su administración intensificará los esfuerzos para deportar a personas que no cuenten con documentos y también examinarán con mayor rigurosidad a quienes llegaron al país.

¿Qué se sabe del tiroteo?

El ataque en contra de la Guardia Nacional se produjo en un área cercana a puntos clave de seguridad de la capital estadounidense, incluyendo la Casa Blanca, la Plaza Lafayette y la Plaza Farragut.

El incidente aún se encuentra bajo investigación, mientras que Trump ha pedido a un tribunal de apelaciones anular la orden judicial que pone fin a la presencia de la Guardia Nacional en la ciudad el próximo 11 de diciembre, argumentando que esto sería una "ilegalidad".

¿Qué se conoce del atacante?

De acuerdo con CNN, el FBI cree haber identificado al sospechoso, cuya identificación inicial coincide con la de un hombre de Washington, el cual habría llegado al país desde Afganistán en 2021.

Por su parte, funcionarios de la ley familiarizados con el asunto aseguraron que el sospechoso ha sido identificado como Rahmanullah Lakanwal.

El mismo medio señaló que el sospechoso solicitó asilo en 2024, y este fue concedido por la administración Trump en abril de 2025.

Además, el medio también aseguró que fuentes policiales dijeron haber visto al sospechoso acercarse a los guardias y pareció apuntarles, disparando primero a uno de ellos que estaba a pocos metros de distancia y seguidamente disparó al otro guardia, quien intentó ponerse detrás de un refugio de parada de autobús. La fuente agregó que el sospechoso no está cooperando con los investigadores y no tenía identificación en el momento de su arresto.

Por último, la agencia citó a una fuente familiarizada con la investigación, quien dijo que las autoridades policiales no están siguiendo a ninguna otra víctima del tiroteo, además de los dos agentes de la Guardia Nacional y el sospechoso.


