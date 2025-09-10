Tiroteo deja tres adolescentes heridos en escuela de EUA

Al menos tres menores fueron reportados en estado crítico luego de ser heridos durante un tiroteo registrado en una preparatoria de la zona metropolitana de Denver, Estados Unidos.

La portavoz de la Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson, Jacki Kelley, confirmó que los heridos son estudiantes, de los cuales, uno se podría identificar como el supuesto atacante.

Además, especificaron que los elementos de la policía no dispararon en contra del tirador.

En el lugar se contó con la presencia de personal de agencias federales como FBI y la ATF, mismas que descartaron el riesgo en el área.

"Estamos al tanto de la situación trágica ocurriendo cerca de Denver. El FBI está en la escena y en apoyo completo de las autoridades locales para garantizar la seguridad de todos", expuso el director del FBI, Kash Patel.

En tanto, la vocera de la Oficina del Alguacil reiteró que desconocen cómo resultó herido el sospechoso porque las autoridades no dispararon ni usaron sus armas al atender el tiroteo.

Por su parte, El gobernador de Colorado afirmó que "monitorea de cerca la situación en Evergreen High School", donde se desplegaron elementos de la policía estatal.

La balacera llamó la atención por ocurrir casi al mismo tiempo que el asesinato del activista Charlie Kirk, estrecho aliado del presidente Donald Trump.

Estados Unidos registró al menos 300 tiroteos masivos, en los que al menos cuatro personas recibien disparos sin contar al atacante, según informó una reconocida organización civil.

