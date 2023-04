Tiroteo en banco de Louisville, Kentucky deja cuatro muertos

Por lo menos cuatro personas murieron y nueve resultaron heridas el lunes en un tiroteo en un banco de Lousiville, Kentucky, informó la policía. El agresor también murió.

El suceso, la 15ta matanza masiva en Estados Unidos en lo que va de año, ocurre apenas dos semanas después de que un exalumno mató a tres niños y tres adultos en una escuela cristiana en Nashville, a unos 260 kilómetros al sur.

La policía llegó cuando todavía estallaban disparos en el Old National Bank e intercambió fuego con el agresor, dijo en conferencia de prensa Paul Humphrey, subdirector del Departamento de Policía de Louisville. No quedaba claro si el agresor se suicidó o si fue abatido por los agentes.

Nueve personas, entre ellas dos policías, fueron tratadas por heridas, informó en un email la vocera del Hospital de la Universidad de Louisville, Heather Fountaine. Uno de los oficiales está en condición crítica, añadió. Por lo menos tres pacientes han sido dados de alta.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, visiblemente conmovido, expresó que perdió amigos en el tiroteo, ocurrido en la calle East Main Street, no muy lejos del estadio Louisville Slugger Field y el parque Waterfront Park.

Today is a tragedy. Louisville and the entire commonwealth are mourning and we call on everyone to share the love, support and compassion this community desperately needs right now. 1/3