Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_28_T102455_604_b17231f984
Internacional

Tiroteo en EUA deja al menos tres muertos y ocho heridos en bar

El presunto responsable se sitúo cerca del puerto para disparar desde una pequeña embarcación hacia la multitud. Fuentes afirman que padece esquizofrenia

  • 28
  • Septiembre
    2025

Tres personas murieron y al menos ocho resultaron heridas durante la noche de este sábado, cuando un hombre disparó desde un bote hacia la multitud reunida en un bar de Carolina del Norte.

De acuerdo con autoridades, fue alrededor de las 21:30 horas cuando el agresor se acercó hacia la costa para abrir fuego contra los asistentes y después huir.

G1755rQbYAALZQX.jpg

Una tripulación de la Guardia Costera detuvo al presunto sospechoso cerca de Oak Island, pero será entregado a la Policía de Southport para ser interrogado.

Según diversas fuentes, incluida la Oficina Estatal de Investigación, la recopilación de pruebas y testimonios continúan durante las primeras horas de este domingo. 

Por su parte, el gobernador de Montana, Greg Gianforte aseguró que se mantiene al pendiente sobre lo ocurrido este fin de semana.

Aparentemente, se utilizó un rifle de cañón corto adaptado con un silenciador para cometer este tiroteo.

La víctimas siguen sin ser identificadas.

Revelan identidad de presunto responsable

Diversas fuentes informan que se trata de Nigel Max Edge (antes Sean William DeBevoise), de 40 años de edad, veterano del Cuerpo de Marines de los EStados Unidos.

Aparentemente sufrió una lesión cerebral traumática y fue diagnosticado con esquizofrenia.

G18I-FcXYAAqNRZ.jpg

Se presume que este ex marine fue pareja de la estrella de country Kellie Picklerm a quien luego demandó por intento de asesinato en un caso de presunta conspiración.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_incendio_michigan_a6216d64b6
Sube a cuatro los muertos por el tiroteo en Iglesia de Michigan
EH_DOS_FOTOS_53_8b49ac6a4e
Registra Estados Unidos una docena de tiroteos en un día
Whats_App_Image_2025_09_28_at_2_05_20_PM_15b2a3fee5
Encuentra hombre ahogado en pozo de captación de Simas Torreón
publicidad

Últimas Noticias

donald_trump_tercera_embarcacion_c37172dd62
Anuncia Trump arancel del 100% a películas extranjeras
Whats_App_Image_2025_09_26_at_6_05_45_PM_c3c78f7c01
Rinden homenaje a donadores de órganos en Christus Muguerza
finanzas_carne_16bd98d284
Alertan productores: restricción a ganado amenaza abasto de carne
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_26_at_8_27_29_PM_1_d7c80c7ca9
Presenta Acosta Naranjo partido ‘Somos México’ en Monterrey
wevcds_2ead76aa16
Choque de tren y autobús en Comonfort deja cinco muertos
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
publicidad
×