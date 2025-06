Tiroteo en marcha en EUA deja un herido grave en Salt Lake City

Durante la marcha "No Kings Day" en Salt Lake City, Utah de este sábado, un tiroteo dejó a una persona gravemente herida.

La protesta, que reunió a unas 10,000 personas en oposición a las políticas del presidente Donald Trump, era pacífica hasta que se reportaron disparos cerca de las 20:00 horas en 151 South State Street.

La policía de Salt Lake City detuvo a cuatro personas, una de las cuales también resultó herida por un disparo y está bajo custodia en el hospital.

“Esas lesiones se consideran potencialmente mortales”, señaló la policía, que solicitó a la ciudadanía aportar todas las fotografías y videos relacionados con los hechos.

BREAKING: Gunman Opens Fire at “No Kings” Protest in Salt Lake City - One in Critical Condition, Suspect Arrested pic.twitter.com/NqAJOpYnkj