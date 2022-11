Tormenta 'Nicole' provoca lluvias desde Georgia hasta NY

Hasta ahora la depresión ha provocado hasta ahora tres muertes en lo que recorre parte de la península de Florida en Estados Unidos.

Los remanentes de la tormenta tropical Nicole provocaron fuertes lluvias el viernes desde Georgia hasta Nueva York, mientras inundaciones y crecidas oceánicas retrocedían de una franja en la costa de Florida en donde se hicieron evidentes los impactos más graves después de que tocara tierra con la fuerza de huracán.



Ahora reducida a depresión, Nicole podría arrojar hasta 20 centímetros (8 pulgadas) de lluvia sobre los montes Blue Ridge y existe la posibilidad de inundaciones súbitas y urbanas hasta el norte de Nueva Inglaterra.



Con el centro de la tormenta ubicado a unos 115 kilómetros (70 millas) al suroeste de Macon, Georgia, y vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (35 mph), los meteorólogos emitieron una serie de advertencias de tornado en Carolina del Norte y Sur, aunque de momento no se reportaron daños ni que tocara tierra. Gran parte de ambos estados y Virginia estaban bajo advertencia de tornado.



Los daños se sumaron al tráfico notoriamente pesado de Atlanta cuando a causa de Nicole llovió en el área metropolitana durante la hora pico y unos cuantos sistemas escolares en el montañoso norte de Georgia suspendieron las clases.



La tormenta causó al menos tres muertes y se llevó grandes franjas de arena en el área de Daytona Beach después de tocar tierra cerca de Vero Beach la mañana del jueves. Algunas casas se derrumbaron hacia el océano Atlántico.



Dos docenas de hoteles y torres residenciales, una de 22 plantas, tuvieron que ser desalojadas en Daytona Beach y New Smyrna Beach después de que inspectores de edificios del condado Volusia determinaron que su estructura no era segura, y al menos 25 hogares familiares en Wilbur-by-the-Sea tuvieron que ser despejados por el mismo motivo.



Ese estrecho de aproximadamente 24 kilómetros (15 millas) fue muy golpeado por la erosión de la costa que destruyó rompeolas sólo seis semanas antes cuando el huracán Ian toco tierra en la costa del Golfo de México, matando a más de 130 personas y destruyendo miles de hogares.

Con información de AP.