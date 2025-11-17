Cerrar X
Internacional

Tráfico aéreo se estabiliza tras recortes por cierre en EUA

Estas restricciones fueron una respuesta a la ausencia de hasta 3,000 controladores, quienes trabajaron más de 40 días sin goce de sueldo

  • 17
  • Noviembre
    2025

El tráfico aéreo en Estados Unidos volvió la normalidad este lunes tras sufrir más de una semana de restricciones por la escasez de controladores por el cierre del Gobierno federal. 

A través de redes sociales, el secretario de Transporte, Sean Duffy defendió la entrega de bonificaciones a los profesiones que no faltaron ni un solo día a su trabajo.

De casi 3,000 cancelaciones diarias registradas en el pico de los recortes, se contabilizaron 32 junto 540 demoras.

"Ahora podemos centrar nuestros esfuerzos en la contratación y el desarrollo del sistema de control de tráfico aéreo de última generación que el pueblo estadounidense merece", insistió el secretario.

Estas restricciones fueron una respuesta a la ausencia de hasta 3,000 controladores, quienes tuvieron que trabajar sin pago durante los 43 días que duró la paralización federal, la más larga en la historia estadounidense.


