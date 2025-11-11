Cerrar X
Tren de pasajeros descarrila en Buenos Aires y deja nueve heridos

Un tren de pasajeros en se descarriló dejando a nueve personas lesionadas pero ninguna de gravedad. Hasta el momento se desconocen las causas del incidente

Nueve personas resultaron heridas este martes por el descarrilamiento de un tren de pasajeros en el oeste de la ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes oficiales, que precisaron que ninguno de los afectados sufrió heridas graves.

El descarrilamiento, cuya causa aún se desconoce, se registró en la tarde de este martes en una formación de la línea de tren Sarmiento que se dirigía desde la localidad bonaerense de Moreno hacia la capital argentina.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el incidente se produjo cuando la formación se descalzó de la vía a la altura del barrio capitalino de Liniers, en el oeste de la ciudad de Buenos Aires.

Posteriormente, la empresa Trenes Argentinos, a cargo de la operación de esa línea ferroviaria, indicó en un comunicado que "el hecho se produjo en un cambio de vías" y que, "ante el descalce, el tren frenó a tiempo según establece el protocolo de seguridad operacional".

"Las causas del suceso son materia de investigación y solamente podrán determinarse una vez que se despeje la vía y se realicen los peritajes correspondientes", añade el comunicado.

En el sitio se hizo presente personal de Trenes Argentinos, del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) de Buenos Aires y de fuerzas de seguridad.

En declaraciones a periodistas en el lugar del incidente, el director del SAME, Alberto Crescenti, precisó que fueron rescatados 19 pasajeros, de los cuales nueve fueron trasladados a diversos hospitales con heridas de mediana complejidad.

"Lo más importante es que no hay víctimas fatales", recalcó Crescenti, que dio por finalizado el operativo de asistencia médica en el lugar.

El resto de los pasajeros de la formación salieron por sus propios medios.


