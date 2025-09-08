Cerrar X
Internacional

Tribunal de EUA confirma multa a Trump por difamar a escritora

Un tribunal de apelaciones de Nueva York ratificó la indemnización de 83,3 millones de dólares que Trump deberá pagar a E. Jean Carroll por difamación

  • 08
  • Septiembre
    2025

Un tribunal de apelaciones de Nueva York ratificó este lunes la indemnización de 83,3 millones de dólares que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deberá pagar a la escritora E. Jean Carroll por difamación, luego de que ella lo acusara de violación en 2019.

La decisión, tomada de manera unánime por tres jueces del Segundo Circuito de EE.UU., rechazó el intento del mandatario de anular la sentencia, al argumentar que no existían fundamentos legales para reconsiderar el caso ni para aplicar inmunidad presidencial.

Los magistrados precisaron que el tribunal inferior “no erró en ninguno de los fallos” y que la indemnización fijada era “justa y razonable”.

Del monto total, 65 millones de dólares corresponden a daños punitivos tras determinarse que Trump actuó con malicia real, mientras que el resto busca compensar a Carroll por los daños sufridos.

La escritora presentó la demanda luego de que Trump la atacara en actos públicos, redes sociales y en el propio juicio, tras las acusaciones de abuso sexual en su contra.

Este fallo se suma al veredicto de diciembre pasado, cuando otro panel de jueces confirmó por unanimidad la responsabilidad de Trump en un caso separado de abuso sexual.

En esa ocasión, el jurado ordenó al expresidente pagar 5 millones de dólares a Carroll por daños y perjuicios.


