Tribunal rechaza denuncia de niño autista atacado por Milei en X

Un tribunal en Argentina desestimó este lunes la denuncia en contra del mandatario del país, Javier Milei, por un comentario ofensivo que publicó mediante su cuenta de X sobre un menor de 12 años con autismo, argumentando que "la libertad de expresión protege al funcionario público cuando habla como ciudadano".

Según el juez federal Alberto Osvaldo Recondo, "el funcionario puede no hablar en el ejercicio de sus responsabilidades oficiales, sino hablar con su propia voz", asegurando que la libertad de expresión lo "protege cuando habla como ciudadano", incluso sobre cuestiones de interés público.

La madre del menor, quien acusó a Milei de "kuka" (término despectivo para referirse al peronismo de izquierda), solicitó que el mandatario borrara la publicación y se disculpara públicamente.

"Su conducta excede cualquier manifestación personal o de opinión y constituye un acto estatal revestido de la investidura pública, que violenta derechos fundamentales", expresó la madre en la denuncia.

En respuesta a la acusación, Milei argumentó en un documento presentado al tribunal que la publicación no era un acto estatal.

"Es una publicación protegida por el derecho constitucional a la libertad de expresión que me garantizan la Constitución nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional", se leía en el escrito.

La decisión del juez sobre la denuncia se basó en que el uso que le da a las redes sociales el mandatario "puede ser institucional o personal, dependiendo del contenido, del contexto y de la intención del mensaje”.

Este argumento fue utilizado el pasado febrero por el gobierno de Argentina para eximir a Milei de las responsabilidades en el caso de la criptomoneda $LIBRA, cuyo lanzamiento fue promocionado en sus redes sociales.

Después de que el presidente de Argentina hiciera mención de esta en sus redes sociales, su precio se elevó hasta que los inversores mayoritarios retiraron las ganancias millonarias, generando de inmediato un colapso en su valor, haciendo que miles de personas perdieran su dinero invertido.

Actualmente, Milei continúa siendo investigado judicialmente dentro y fuera de la Argentina.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el abogado defensor de la familia del niño, Andrés Gil Domínguez, aseguró que la sentencia es "un claro ejemplo de justicia militante" y que llegarán con el reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de ser necesario.

Según Gil Domínguez, esa publicación fue parte de una campaña de hostigamiento impulsada por cuentas afines al oficialismo, que incluyó la difusión de información personal sobre el niño, conocido por defender en los medios de comunicación y espacios públicos los derechos de las personas autistas, y su familia.

