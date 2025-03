Trudeau no levantará los aranceles si Trump mantiene los de EUA

El primer ministro canadiense Justin Trudeau no está dispuesto a levantar los aranceles de represalia de Canadá si el presidente estadounidense Donald Trump mantiene algún arancel contra su país, dijo un alto funcionario del gobierno a The Associated Press este miércoles.

El funcionario confirmó la postura de Trudeau bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto. El funcionario dijo que Trump y Trudeau hablaron por teléfono alrededor del mediodía.

Otros funcionarios canadienses públicamente hicieron eco de la posición de Trudeau.

“No nos interesa llegar a un punto intermedio y tener algún arancel reducido. Canadá quiere que se eliminen los aranceles”, dijo el ministro de Finanzas canadiense, Dominic LeBlanc, a la Canadian Broadcasting Corporation.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, el líder de la provincia más poblada de Canadá, estuvo de acuerdo.

“Cero aranceles o nada. Este ataque no fue iniciado por nuestro país. Esto fue iniciado por el presidente Trump. Él decidió declarar una guerra económica contra nuestro país y nuestra provincia, y vamos a mantenernos firmes”, dijo Ford.

Trump lanzó una nueva guerra comercial el martes al imponer aranceles contra los tres principales socios comerciales de Washington, lo que provocó una inmediata represalia de México, Canadá y China, y produjo una caída en los mercados financieros. Trump estableció aranceles de 25% a las importaciones mexicanas y canadienses, aunque limitó el gravamen a 10% sobre la energía canadiense.

Un día después de que los nuevos aranceles entraran en vigor, Trump dijo que otorgaría una exención de un mes para los fabricantes de automóviles estadounidenses. El anuncio se produjo después de que Trump hablara este miércoles con líderes de Ford, General Motors y Stellantis, la empresa matriz de Chrysler y Jeep.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo que podrían producirse excepciones, suavizando la postura de Estados Unidos después de que la afectación al mercado de valores provocada por el aumento de impuestos preocupara a los consumidores.

Ford tomó nota de las preocupaciones, diciendo que el pueblo estadounidense “despertó hace dos días cuando el mercado se estaba desplomando”. Los estadounidenses “están expresando su opinión. Los directores generales, el mercado se desplomó. Eso fue lo que realmente captó su (de Trump) atención.”

Algunas provincias canadienses prohibieron la venta de alcohol estadounidense, incluyendo Manitoba, cuyo líder, Wab Kinew, se burló de Trump al firmar una orden “hermosa” que elimina oficialmente todo el licor estadounidense de las tiendas en su provincia.

En una entrevista realizada el miércoles con Bloomberg Television, Lutnick afirmó: “Habrá aranceles, seamos claros”. Pero también dijo que el presidente estaba considerando ofrecer alivio a algunos sectores del mercado hasta el 2 de abril.

El 2 de abril, Trump planea anunciar lo que define como aranceles “recíprocos” para igualar los aranceles, impuestos y subsidios establecidos por otros países. Eso podría aumentar drásticamente las tasas arancelarias que se cobran a escala global sin descartar el riesgo de un arancel más amplio.

Si los aranceles no se eliminan, Ford dijo a la AP, las industrias automotrices estadounidense y canadiense durarán aproximadamente 10 días antes de que comiencen a cerrar líneas de ensamblaje en Estados Unidos y Ontario.

“La gente va a perder sus empleos”, dijo Ford.

Lutnick dijo que hablaría este miércoles por la mañana con Trump sobre las posibles opciones respecto a Canadá y México, y afirmó que ambos países trabajan para abordar las preocupaciones del presidente estadounidense sobre el tráfico de drogas. Lutnick indicó que se espera que Trump anuncie su decisión este miércoles.

Nelson Wiseman, profesor emérito de la Universidad de Toronto, señaló que Trudeau llamó a los aranceles “muy tontos” en una conferencia de prensa el martes y dijo que el discurso firme de Trudeau resonó bien con los canadienses.

“Canadá tenía una opción: seguir la propuesta de Lutnick o rechazarla. El gobierno optó por lo último, pero eso puede ser una táctica de negociación. Está funcionando bien con los canadienses. Están muy enojados con Trump ”, dijo Wiseman.

Peter Navarro, un alto asesor comercial de Trump que afirmó haber visto la conferencia de prensa de Trudeau, dijo a CNN este miércoles que sería útil que el primer ministro "bajara el tono".

“Trump prospera con la intimidación y cualquier signo de debilidad por parte de Canadá podría ayudar a allanar el camino para más acoso económico, por lo que probablemente el primer ministro está mostrando determinación, al menos en público”, dijo Daniel Béland, profesor de ciencias políticas en la Universidad McGill en Montreal.

