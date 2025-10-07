Cerrar X
Trump abre la puerta a cambiar el T-MEC por acuerdos bilaterales

Donald Trump dijo que podría reemplazar el T-MEC con pactos bilaterales, al señalar que no tiene preferencia por mantener el acuerdo trilateral

  • 07
  • Octubre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de sustituir el T-MEC por acuerdos bilaterales, al afirmar que no tiene una preferencia clara sobre mantener el pacto comercial entre EUA, México y Canadá.

Durante una conferencia en la Casa Blanca, junto al primer ministro canadiense Mark Carney, Trump fue cuestionado sobre su compromiso con el acuerdo firmado durante su primer mandato (2017-2021).

En respuesta, el mandatario señaló que el tratado podría renegociarse o dividirse en convenios separados.

“Podríamos renegociarlo y eso sería bueno, o podríamos hacer acuerdos diferentes, podemos llegar a acuerdos que sean mejores para los países individuales”, dijo.

Trump aseguró que su prioridad es alcanzar el mejor resultado para Estados Unidos, aunque reconoció que también considera los intereses de Canadá.

“No me importa (la estructura del acuerdo), quiero llegar al mejor acuerdo para este país y también, en gran medida, con Canadá en mi mente”, afirmó.

 


