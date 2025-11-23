Cerrar X
Trump acusa a Ucrania de 'cero gratitud' por apoyo de EUA

Donald Trump, acusó este domingo a Ucrania de mostrar “cero gratitud” hacia Washington por sus esfuerzos para poner fin a la guerra con Rusia

  • 23
  • Noviembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este domingo a Ucrania de mostrar “cero gratitud” hacia Washington por sus esfuerzos para poner fin a la guerra con Rusia, en medio de crecientes tensiones por el plan que su administración intenta imponer para negociar la paz.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump también arremetió contra los países europeos, a quienes señaló por seguir comprando petróleo ruso, así como contra su predecesor, Joe Biden, al que acusó de no haber actuado a tiempo cuando inició el conflicto en 2022.

“Heredé una guerra que nunca debió haber ocurrido, una guerra en la que todos salimos perdiendo”, escribió el presidente en mayúsculas.

“Los líderes ucranios han expresado cero gratitud por nuestros esfuerzos, y Europa sigue comprando petróleo a Rusia”.

Trump afirmó además que Estados Unidos continúa vendiendo “cantidades masivas de armas” a la OTAN para su distribución a Ucrania, y acusó nuevamente a Biden de haber entregado equipo militar y recursos económicos “gratis, gratis, gratis”.

Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene previsto reunirse este domingo en Ginebra con una delegación ucraniana para intentar avanzar en la propuesta estadunidense.

El gobierno de Washington describe el plan de Trump, de 28 puntos, como un marco para las negociaciones que busca poner fin al conflicto.

Sin embargo, la iniciativa ha generado preocupación en Kiev y Bruselas, donde se teme que favorezca concesiones a Rusia y limite la capacidad de Ucrania para defender su territorio en una fase crítica de la guerra.


