Trump admite que estadounidenses pagan parte de sus aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump reconoció que los consumidores estadounidenses están pagando “algo” por los aranceles impuestos durante su administración, un matiz inusual en su discurso, aunque insistió en que su política comercial ha beneficiado al país en términos generales.

Desde el inicio de su mandato, Trump ha usado los aranceles como herramienta diplomática y económica, asegurando que los ingresos provenientes de ellos provenían directamente de las naciones extranjeras. Sin embargo, los economistas han reiterado que en realidad los consumidores estadounidenses son quienes absorben el costo de esos impuestos al pagar precios más altos.

El cambio de tono del mandatario se produce un día después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos pusiera en duda la legalidad de los aranceles aplicados bajo su gestión, en un caso con posibles repercusiones para la autoridad presidencial en materia comercial.

Durante un intercambio con periodistas en el Despacho Oval, un reportero citó al presidente del Supremo, John Roberts, quien había señalado que los aranceles funcionan como “impuestos pagados por los estadounidenses”. Ante la pregunta de si coincidía con esa afirmación, Trump respondió:

“No, no estoy de acuerdo. Creo que tal vez estén pagando algo. Pero si se considera el impacto general, los estadounidenses salen ganando enormemente”.

Temor a un revés judicial

Trump advirtió que una decisión adversa del Supremo sería “catastrófica” para su gobierno.

“Sería algo catastrófico para nuestro país, tengo que ser honesto con ustedes”, dijo durante un evento en la Oficina Oval.

El mandatario defendió su política arancelaria argumentando que permitió ingresar “miles de millones de dólares” a las arcas nacionales, recursos que —aseguró— se han destinado a fortalecer la defensa nacional.

“Si miran los números, tenemos 17 billones de dólares en este momento. Vamos a tener unos 21 billones al final de mi primer año. En la historia del mundo nunca ha habido un país que haya hecho eso. Ni China ni los Estados Unidos ni nadie”, afirmó.

Trump cerró su intervención reivindicando su papel como un presidente “competente, que sabe cómo usar” los recursos obtenidos mediante las tarifas comerciales.

