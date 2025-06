Trump afirma que Irán advirtió antes del ataque en Qatar

El presidente Donald Trump dijo que Irán advirtió a Estados Unidos antes de su ataque con misiles este lunes a una base aérea estadounidense en Qatar.

“Quiero agradecer a Irán por darnos un aviso temprano, lo que hizo posible que no se perdieran vidas ni hubiera heridos”, escribió Trump en las redes sociales.

El presidente expresó su esperanza de que ese sea el fin de la represalia iraní por los ataques estadounidenses a los sitios nucleares iraníes.

“Lo más importante es que han sacado todo de su ‘sistema’, y, con suerte, no habrá más ODIO”, manifestó.

Irán lanzó los misiles este lunes a una base militar estadounidense en Qatar, en represalia por el bombardeo estadounidense de sus sitios nucleares, intensificando las tensiones en la volátil región. Funcionarios estadounidenses informaron que no hubo víctimas.

Qatar condenó el ataque a la Base Aérea de Al Udeid, pero dijo que interceptó con éxito los misiles balísticos de corto y mediano alcance.

Irán aseguró que la cantidad de misiles usados en el ataque coincidió con el número de bombas lanzadas por Estados Unidos en sus sitios nucleares este fin de semana. Irán también dijo que apuntó a la base porque estaba lejos de áreas pobladas.

Esos comentarios, hechos inmediatamente después del ataque, sugirieron que Irán quería desescalar con Estados Unidos, algo que Trump mismo dijo después de los ataques el domingo temprano en Irán.

Sin embargo, la guerra de Israel contra Irán continúa, con el ejército israelí expandiendo su campaña el lunes para atacar sitios simbólicos para la teocracia del país.

Poco después del ataque con misiles, Bahréin, que alberga la sede de la 5ª Flota estadounidense, suspendió temporalmente los vuelos en su espacio aéreo, similar a lo que hizo Qatar poco antes de ser atacado.

Irán anunció el ataque en la televisión estatal mientras sonaba música marcial. Un subtítulo en la pantalla lo llamó “una poderosa y exitosa respuesta” a “la agresión de Estados Unidos”.

Los iraquíes dijeron que fueron informados por funcionarios estadounidenses de que se lanzaron misiles hacia la base de Ain al-Assad que alberga tropas estadounidenses en el oeste de Irak, pero los misiles nunca llegaron, dijo un funcionario de seguridad iraquí que no estaba autorizado a comentar públicamente a The Associated Press bajo condición de anonimato.

Un funcionario militar estadounidense dijo que no hubo un ataque confirmado en la base en Irak. También habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar denunció que el ataque por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán fue “una flagrante violación de la soberanía de Qatar, su espacio aéreo y el derecho internacional”.

Al Udeid también alberga el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas, que proporciona comando y control del poder aéreo en toda la región, así como el Ala Expedicionaria Aérea 379, el ala expedicionaria más grande del mundo.

Justo antes de las explosiones, el presidente iraní Masoud Pezeshkian escribió en la plataforma social X: “No iniciamos la guerra ni la buscamos. Pero no dejaremos sin respuesta la invasión a la gran Irán”.

La represalia se produjo un día después de que Estados Unidos lanzara un ataque sorpresa el domingo por la mañana en tres de los sitios nucleares de Irán.

