Trump afirma que Israel perderá su apoyo si se anexa Cisjordania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que Israel no anexionará a Cisjordania, pero advirtió que en caso de realizarse "perderá el apoyo" de la Unión Americana.

"Esto no sucederá", repitió en al menos tres ocasiones el mandatario estadounidense en una entrevista.

Trump afirmó que también quisiera visitar "pronto" Franja de Gaza para adelantar que se relance un posible cese al fuego con Israel.

El mandatario llegó a sugerir que si Netanyahu no aceptaba el plan y el alto el fuego con Hamás, su alianza histórica terminaría.

"Bibi, no puedes luchar contra el mundo. Puedes librar batallas individuales, pero el mundo está en tu contra", recordó Trump su discurso para convencer al primer ministro Benjamín Netanyahu.

El presidente estadounidense también narró cómo el ataque de Israel a los negociadores de Hamás en Catar, complicó los esfuerzos por negociar el fin al conflicto en el enclave palestino.

Después del apoyo masivo a su plan en la Franja, Trump espera lograr para fines de este año su objetivo de ampliar los Acuerdos de Abraham, dirigidos a normalizar las relaciones entre Israel y sus vecinos árabes y, sobre todo, a lograr la adhesión de Arabia Saudí, actor principal en la región.

Comentarios