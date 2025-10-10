Trump amenaza con aranceles masivos para China
Afirma que su reunión con Xi Jinping no tendría sentido, luego de que China intentará imponer impuestos 'a casi cualquier cosa que se le ocurra'
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no ve motivo para reunirse con su homólogo chino, por lo que amenazó con un "incremento masivo" de aranceles para sus productos.
A través de una publicación realizada en sus redes sociales, el mandatario republicano afirmó que China "se está volviendo muy hostil", luego de enviar distintas cartas a países de todo el mundo para imponer controles de exportaciones a los productos con "tierras raras y casi a cualquier otra cosa que se les ocurra".
Según Trump, dicha medida provocaría diversas dificultades:
"Congestionaría los mercados y dificultaría la vida de prácticamente todos los países, especialmente de China”, y aseguró que diversas naciones ya han contactado a Washington “indignadas por esta hostilidad comercial”.
El mandatario anunció que Estados Unidos va a "contrarrestar" sus acciones. Estas declaraciones reflejan el mayor desencuentro con China desde que se comenzó a negociar una reducción en los aranceles.
