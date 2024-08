Trump amenaza con terminar la relación comercial con México

“Enviaré a todos los migrantes ilegales de Kamala de regreso a sus países. ¿Y así quiere ser presidenta? Ella es la vicepresidenta, ella podría hacerlo (cerrar la frontera con México). Le pudo haber dicho a México: si no van a cerrarla no vamos a comerciar con ustedes, no haremos tratos con ustedes y no vamos a dejar que vendan sus autos en Estados Unidos”, reclamó Trump.