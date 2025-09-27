Trump anuncia el despliegue de las tropas en Portland, Oregón

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado el despliegue de tropas federales en Portland, Oregón, y autorizó el uso de la “fuerza total” para proteger las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ante los ataques de Antifa y otros grupos catalogados por el mandatario como “terroristas domésticos”.

“A petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estoy dando instrucciones al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para que proporcione todas las tropas necesarias para proteger a Portland, devastada por la guerra, y cualquiera de nuestras instalaciones del ICE bajo asedio”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Este es el tercer despliegue de tropas ordenado por Trump, tras intervenciones en Los Ángeles, Washington D.C. y Memphis, aumentando la presencia de militares y fuerzas federales en ciudades gobernadas por demócratas.

El alcalde de Portland y la gobernadora de Oregón habían rechazado previamente la medida.

La decisión llega luego de varias jornadas de protestas frente a un centro de detención del ICE en Portland, además de incidentes recientes como el tiroteo ocurrido esta semana en Dallas, Texas, que dejó un inmigrante fallecido y dos heridos en otro centro de ICE.

El director del FBI, Kash Patel, compartió una imagen de un cartucho de balas sin usar con la inscripción “ANTI-ICE”, encontrado en el lugar del ataque.

Trump acusó a los demócratas de fomentar una retórica en contra de las autoridades migratorias y señaló que Portland era solo una de varias ciudades posibles para el despliegue, incluyendo Chicago, Baltimore, San Francisco, Nueva Orleans y St. Louis, todas bajo gobiernos demócratas.

