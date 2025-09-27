Cerrar X
AP_25270015510053_a9d55de636
Internacional

Trump anuncia el despliegue de las tropas en Portland, Oregón

Trump anunció el despliegue de tropas federales en Portland, Oregón, y autorizó el uso de la 'fuerza total' para proteger las instalaciones del ICE

  • 27
  • Septiembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado el despliegue de tropas federales en Portland, Oregón, y autorizó el uso de la “fuerza total” para proteger las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ante los ataques de Antifa y otros grupos catalogados por el mandatario como “terroristas domésticos”.

“A petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estoy dando instrucciones al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para que proporcione todas las tropas necesarias para proteger a Portland, devastada por la guerra, y cualquiera de nuestras instalaciones del ICE bajo asedio”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Este es el tercer despliegue de tropas ordenado por Trump, tras intervenciones en Los Ángeles, Washington D.C. y Memphis, aumentando la presencia de militares y fuerzas federales en ciudades gobernadas por demócratas.

El alcalde de Portland y la gobernadora de Oregón habían rechazado previamente la medida.

La decisión llega luego de varias jornadas de protestas frente a un centro de detención del ICE en Portland, además de incidentes recientes como el tiroteo ocurrido esta semana en Dallas, Texas, que dejó un inmigrante fallecido y dos heridos en otro centro de ICE.

El director del FBI, Kash Patel, compartió una imagen de un cartucho de balas sin usar con la inscripción “ANTI-ICE”, encontrado en el lugar del ataque.

Trump acusó a los demócratas de fomentar una retórica en contra de las autoridades migratorias y señaló que Portland era solo una de varias ciudades posibles para el despliegue, incluyendo Chicago, Baltimore, San Francisco, Nueva Orleans y St. Louis, todas bajo gobiernos demócratas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25270862818467_48d7d1da3a
Trump se reunirá este lunes con líderes del Congreso
gettyimages_2184585949_20250728110847600_8bd5c3ba74
Documentos revelan reuniones de Epstein con Musk, Bannon y Thiel
trump_mundial_ciudades_democratas_6a7347126d
Ciudades demócratas perderían partidos del Mundial 2026: Trump
publicidad

Últimas Noticias

ad413cfa21bc364e87b2eb9c5690f03e2290f776w_ca88adb6cd
México emite alerta de fallos en más de 8,000 automóviles Ford
G19o_U5d_W0_AA_8z7x_ebbc72e86a
AC Milan de Santiago Giménez vence al Napoli y lidera la Serie A
EH_UNA_FOTO_2025_09_28_T152312_636_743942fa2d
Hoy es el Día Mundial de las Noticias; revalidando el periodismo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_26_at_1_18_39_AM_dce05ce1f2
Se va la ciclovía de Miguel Treviño en San Pedro
interconexion_mauricio_178087d121
Inician interconexión, se llamará 'Mauricio Fernández'
Whats_App_Image_2025_09_25_at_6_47_41_PM_f8513f3769
Destaca César Garza gran inversión en obra pública en Apodaca
publicidad
×