Trump anuncia nuevos aranceles contra la Unión Europea

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que impondrá aranceles a las exportaciones de la Unión Europea (UE), aunque no especificó qué productos serán afectados ni la fecha en que entrará en vigor la medida.

Desde el Despacho Oval, Trump declaró que la UE ha tratado de manera “terrible” a Estados Unidos, asegurando que el bloque no acepta productos estadounidenses, especialmente del sector automotriz y agrícola, mientras mantiene un importante superávit comercial con su país.

Sin embargo, cuando asumió su segundo mandato el 20 de enero, Trump ha insistido en la necesidad de tomar medidas para corregir los desequilibrios comerciales con la UE, que mantiene superávits significativos en el comercio con Estados Unidos.

"La Unión Europea no ha tratado bien a Estados Unidos y tomaremos medidas sustanciales al respecto", declaró Trump, reafirmando su intención de aplicar restricciones comerciales.

Cabe recordar que, el mandatario ya había amenazado con aranceles adicionales a productos europeos en semanas anteriores, asegurando que su administración trabajará para proteger los intereses de las empresas y trabajadores estadounidenses.

