Trump anuncia que Sudáfrica no será invitada al G20 de 2026

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración decidió excluir a Sudáfrica del G20 del siguiente año.

La decisión del mandatario estadounidense se debe a que asegura que el país africano no aborda los supuestos abusos contra las poblaciones blancas y de negarse a traspasar la presidencia del grupo durante la cumbre más reciente.

Trump aseguró que la Administración actual de Sudáfrica permite "graves violaciones de derechos humanos".

Ante esto, el gobierno sudafricano negó en repetidas ocasiones esta acusación, defendiendo que actúa bajo un marco constitucional que rechaza la discriminación racial.

En el mensaje publicado por Trump mediante su red social, Truth Social, también se incluyen críticas a los medios de comunicación de Estados Unidos, a los cuales les reprocha por no cubrir dichos señalamientos.

Este anuncio se produce a un año de la cumbre del G20 prevista en Miami en 2026, cuya organización ha sido ratificada por el Gobierno estadounidense.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han hecho algún comentario sobre las declaraciones de Trump, las cuales suponen un nuevo foco de tensión entre Estados Unidos y Sudáfrica.

Estados Unidos no participó en la cumbre realizada en Sudáfrica del 22 al 23 de noviembre, por decisión de Trump, quien primero adelantó su inasistencia y luego ordenó que ningún funcionario de su Administración viajara.

