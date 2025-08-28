Trump anunciará pronto nuevo director de los CDC

La Casa Blanca anunció este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombrará “muy pronto” al sustituto de Susan Monarez, quien fue destituida de la dirección de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

“Esta persona (Monarez) no estaba alineada con la misión del Presidente de volver a hacer saludable a Estados Unidos”, afirmó la vocera presidencial Karoline Leavitt durante una conferencia de prensa.

La funcionaria añadió que el nuevo director será designado por Trump o por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., con el objetivo de “renovar la confianza en la salud pública”.

El despido de Monarez ha generado controversia, pues ella aseguró que permanecería en el cargo hasta recibir la orden directa del mandatario. No obstante, Leavitt subrayó que Trump ya formalizó su salida y que “tiene todo el derecho de hacerlo”.

De acuerdo con sus abogados, la notificación fue entregada por personal de la Oficina del Gabinete de la Casa Blanca el miércoles, aunque insisten en que, al tratarse de un cargo designado por el presidente, únicamente él podía ordenar su cese.

La destitución coincidió con la aprobación de una nueva tanda de vacunas contra el covid-19, autorizadas solo para personas de “alto riesgo” bajo consulta médica y sin el estatus de uso de emergencia.

La salida de Monarez provocó además una ola de dimisiones en la cúpula de la agencia: la directora médica, Debra Houry; el director del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Zoonóticas, Daniel Jernigan, y el director del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias, Demetre Daskalakis, presentaron su renuncia en las últimas horas.

Consultado sobre la crisis en los CDC, Kennedy Jr. evitó pronunciarse directamente sobre el despido, argumentando que “sería inapropiado” hablar de un asunto de personal. Sin embargo, señaló que la institución enfrenta “problemas profundos” y que la renovación implica reconocer que “hay gente que ya no deba trabajar ahí”.

El secretario también cuestionó la gestión de los CDC durante la pandemia de covid-19 y criticó que en la página oficial de la agencia se consideren entre los mayores avances en salud las vacunas, la fluoración del agua o el aborto.

