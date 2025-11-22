Cerrar X
Internacional

Trump arremete contra Taylor Greene tras su renuncia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado un duro mensaje contra la congresista republicana Marjorie Taylor Greene

  • 22
  • Noviembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado un duro mensaje contra la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, quien anunció que dejará su escaño en la Cámara de Representantes en enero, tras meses de tensiones abiertas con el mandatario.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump criticó su trayectoria política y le atribuyó la decisión a su “desplome en los sondeos” y al temor de enfrentarse a un candidato apoyado por él en unas primarias.

“Marjorie ‘Traidora’ Brown ha decidido retirarse”, escribió, utilizando el mote despectivo con el que se ha referido a ella recientemente.

Taylor Greene, representante del distrito 14 de Georgia, fue en su momento una de las aliadas más fervientes del expresidente.

Sin embargo, su relación se deterioró tras críticas al manejo de Trump sobre la publicación de documentos vinculados al caso Jeffrey Epstein, así como desacuerdos en política exterior y temas sanitarios.

Estas posturas también provocaron fricciones con otros miembros del Partido Republicano.

Trump afirmó además que a la congresista “no la ayudó” su relación con el legislador Tom Massie, a quien calificó como “el peor congresista republicano”, por votar en contra de varias de sus prioridades legislativas.

Añadió que Taylor Greene “se volvió loca” porque él decidió ignorar sus llamadas.

Pese a los ataques, el mensaje concluyó con un tono más conciliador: “Siempre la apreciaré y le agradeceré su servicio a nuestro país”.

La disputa entre ambos se intensificó en las últimas semanas, principalmente por las diferencias sobre el caso Epstein. Taylor Greene, quien ganó su escaño en 2020 y lo retuvo en 2022 y 2024, dejará el Congreso en medio de una fractura evidente con la figura más influyente de su partido.


Comentarios

Etiquetas:
