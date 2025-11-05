Trump considera bombardear a cárteles de otros países

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que los bombardeos realizados por su gobierno contra “cárteles terroristas” en el Pacífico y el Caribe no se restringen únicamente a Venezuela.

“Estamos estallando cárteles terroristas y reventándolos, ligados al régimen de Nicolás Maduro y otros. No es solo Venezuela”, declaró durante su participación en el America Business Forum (ABF) en Miami.

El mandatario no precisó qué otros países estarían involucrados, pero insistió en que los ataques “salvan vidas estadounidenses” al destruir cargamentos de droga antes de llegar a su territorio.

Más de 60 muertos en dos meses de ataques

De acuerdo con fuentes militares estadounidenses, los bombardeos ordenados por Trump desde el 1 de septiembre han provocado la muerte de al menos 66 personas y la destrucción de unas 20 embarcaciones en aguas del Caribe y del Pacífico.

Trump defendió la estrategia al afirmar que “por cada embarcación destruida se salvan 25 mil estadounidenses”, en referencia a la supuesta droga neutralizada por el Comando Sur.

Los ataques se enmarcan en una ofensiva regional contra organizaciones vinculadas, según Washington, al régimen de Nicolás Maduro y a redes criminales transnacionales.

Posibles ataques dentro de Venezuela y México

Las declaraciones de Trump se producen mientras la Casa Blanca evalúa bombardear objetivos militares dentro de Venezuela, según reportes de The Wall Street Journal, The New York Times y The Miami Herald.

Medios como NBC News señalaron además que Trump analiza extender los ataques a territorio mexicano, bajo el argumento de combatir “cárteles narcoterroristas” que amenazan la seguridad nacional estadounidense.

“Venezuela vació sus prisiones dentro de nuestro país. Nadie quiere eso. Estamos liberando nuestras ciudades del crimen violento”, dijo Trump, quien también aseguró estar “arrestando y expulsando” a miles de pandilleros del MS-13 y el Tren de Aragua.

Machado apoya ofensiva de Trump contra Maduro

Antes de su intervención, la opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, respaldó públicamente la estrategia del mandatario estadounidense.

“Maduro empezó esta guerra y el presidente Trump la está terminando. Nicolás Maduro no es un jefe de Estado legítimo, sino el líder de una estructura narcoterrorista”, afirmó durante su participación virtual en el ABF.

Comentarios