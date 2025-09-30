Trump da plazo a Hamás para responder plan de paz para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que Hamás cuenta con “tres o cuatro días” para responder a la propuesta de paz para Gaza presentada el lunes, la cual cuenta con el respaldo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

“Hará o no lo hará, y si no lo hace, será un final triste”, advirtió Trump ante los medios. Según el mandatario, el plan ha sido aceptado por países árabes, países musulmanes e Israel.

Respaldo total a Israel en caso de rechazo

Trump señaló que si Hamás rechaza la propuesta, Estados Unidos dará su apoyo total a Israel para que continúe con el asedio en la Franja de Gaza. Por su parte, Netanyahu advirtió que Israel “finalizará el trabajo” en Gaza si el grupo islamista responde negativamente al plan.

Principales medidas del plan de 20 puntos

Cabe señalar que dicha propuesta de Trump incluye:

Alto al fuego inmediato

Retirada gradual de tropas israelíes

Liberación de todos los rehenes de Hamás a cambio de presos palestinos

Ingreso de ayuda humanitaria al enclave

La creación de un gobierno de transición para Gaza, sin participación de Hamás, bajo una “Junta de la Paz” presidida por

Trump y con presencia del ex primer ministro británico Tony Blair

La posibilidad de negociar un Estado palestino, aunque Netanyahu ha negado haber acordado esta medida a pesar de estar incluida en el plan

El plan busca ofrecer una alternativa diplomática para Gaza, pero genera incertidumbre sobre la aceptación de Hamás y la respuesta de la comunidad internacional.

Analistas señalan que su implementación podría enfrentar obstáculos políticos y humanitarios, especialmente considerando la histórica tensión entre las partes involucradas.

