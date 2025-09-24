Cerrar X
Internacional

Trump denuncia 'sabotaje' en participación en Asamblea de la ONU

Trump acusó sabotaje tras fallas con una escalera electrcica, el teleprompter y sonido, por lo que pidió investigar y afirmó ser víctima de eventos 'siniestros'

  • 24
  • Septiembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que fue una víctima de "tres eventos muy siniestros" durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

De acuerdo con Trump, el Servicio Secreto investigará los asuntos.

Durante su participación en la Asamblea de la ONU, el mandatario estadounidense criticó al organismo por no "aprovechar su potencial".

Otra de las críticas que hizo fue hacia los aliados de Estados Unidos en Europa por el manejo del conflicto en Ucrania y por aceptar a inmigrantes, mientras decía a otros mandatarios que sus naciones se estaban "yendo al infierno".

Después de la Asamblea, Trump utilizó sus redes sociales para decir que se encontraba de mal humor debido a una serie de percances, los cuales insinuó que fueron parte de una "conspiración" en su contra.

Primero, la escalera mecánica se detuvo "bruscamente" mientras Trump y su séquito iban en ella, un evento que Trump calificó de "absolutamente sabotaje".

Stephane Dujarric, el portavoz de la ONU, dijo que un camarógrafo de la delegación de Estados Unidos que corrió delante de Trump pudo haber activado "inadvertidamente" el mecanismo de parada en la parte superior de la escalera mecánica.

Por este incidente, Trump se quejó en su red social, Truth Social, en donde dijo que "las personas que lo hicieron deberían ser arrestadas".

Los otros dos percances ocurrieron durante su discurso en la asamblea; el primero fue que su teleprompter se quedó en negro. El problema con esa acusación es que la Casa Blanca era responsable de operar el teleprompter para el presidente, según un funcionario de la ONU que habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del asunto.

El último percance se trató del sonido; él estaba apagado mientras hablaba, y la gente solo podía escuchar sus comentarios si tenían intérpretes hablando en auriculares.

Trump pidió a la ONU que guarde sus cintas de seguridad respecto a la escalera mecánica, ya que el Servicio Secreto estará involucrado en la investigación.


