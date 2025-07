Trump dice estar 'decepcionado, pero no ha terminado con Putin'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó en una entrevista telefónica con la BBC este martes que está "decepcionado" con el presidente ruso, Vladimir Putin, debido a la falta de avances en las negociaciones para un alto al fuego en Ucrania.

Sin embargo, aclaró que no ha "terminado" con él, indicando que continuará buscando un diálogo para lograr un acuerdo de paz.

“Estoy decepcionado con él, pero no he terminado con él. Pero estoy decepcionado”, insistió Trump en unas declaraciones por teléfono después de anunciar planes para enviar armas a Ucrania y advertir sobre la imposición de severos aranceles a Rusia si no se llega a un pacto de alto el fuego en 50 días.

Trump mencionó su frustración por incidentes como ataques rusos a civiles en Kiev, a pesar de haber tenido acuerdos preliminares en cuatro ocasiones.

“Tendremos una gran conversación. Diré: ‘Eso está bien, creo que estamos cerca de lograrlo (por el acuerdo)’, y entonces derribará un edificio en Kiev”, agregó Trump sobre la actitud del presidente ruso.

Además, anunció planes para enviar armas a Ucrania y amenazó con imponer aranceles del 100% a Rusia si no se alcanza un alto el fuego en 50 días.

También expresó su apoyo a la OTAN, retractándose de su postura previa que la calificaba como obsoleta.

