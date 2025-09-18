Cerrar X
Internacional

Trump dice que China puede poner fin a guerra en Ucrania

El mandatario de Estados Unidos pidió a la Unión Europea presionar a China con aranceles para que fuerce a Rusia a detener el conflicto con Ucrania

  • 18
  • Septiembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves en una entrevista para la cadena de noticias Fox News que China es capaz de ponerle fin al conflicto en Ucrania, pero, para que eso suceda, la Unión Europea (UE) debe presionar al gigante asiático, usando de ejemplo los aranceles.

"Si [los países europeos] impusieran sanciones, por ejemplo, o aranceles, o como quieran llamarlo, si le aplicaran eso a China, creo que la guerra tal vez terminaría, porque China es, por mucho, el mayor comprador de petróleo ruso. Y creo que también tienen otros poderes sobre Rusia".

"China probablemente forzaría el fin del conflicto entre Moscú y Kiev", dijo Trump.

El mandatario expresó que le gustaría ser quien presione a China, pero no puede hacerlo debido a que "no puede ignorar" que Europa sigue comprando petróleo de Rusia y luego enfadarse con China.

También compartió su esperanza de que el conflicto en Europa termine, pero precisó que las hostilidades entre Rusia y Ucrania no afectan a Estados Unidos, ya que tienen "un gran océano" entre ellos.

Estas declaraciones llegan pocos días después de que Trump publicara una carta dirigida a "todas las naciones de la OTAN y al mundo", en la cual amenaza con aumentar las sanciones de EUA a los países que compren petróleo ruso.

Según Trump, esta amenaza, junto con la imposición de aranceles de entre 50 % y 100 % a China por parte de la OTAN, también "contribuirá enormemente a poner fin" a las hostilidades.

China respondió a estas amenazas y afirmó que tomará "medidas de respuesta decisivas" si los países miembros de la OTAN intentan poner aranceles por la compra del crudo ruso bajo la presión de Estados Unidos.

Por su parte, la UE rechazó la propuesta del mandatario estadounidense argumentando que sus países miembros "no utilizan los aranceles como herramienta de sanción".


