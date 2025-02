Trump dice que Zelensky visitará la Casa Blanca este viernes

El líder ucraniano Volodymyr Zelensky visitará la Casa Blanca el viernes para firmar un acuerdo de minerales que unirá estrechamente a ambos países durante años, dijo este miércoles el presidente estadounidense Donald Trump.

Trump hizo el anuncio al inicio de la primera reunión de gabinete de su segundo mandato, calificando el convenio como “un acuerdo muy grande”.

El presidente republicano se ha quejado desde hace tiempo de que Estados Unidos ha gastado demasiado dinero de los contribuyentes para apoyar a Kiev en su guerra con Rusia, que comenzó cuando el Kremlin invadió Ucrania hace tres años. Trump presentó el acuerdo, que daría a Estados Unidos acceso a los llamados depósitos de tierras raras de Ucrania, como una oportunidad para que Kiev retribuya la ayuda enviada para la guerra durante el régimen del expresidente demócrata Joe Biden.

“La administración anterior nos puso en una muy mala posición, pero hemos podido llegar a un acuerdo donde recuperaremos el dinero y (obtendremos) mucho dinero en el futuro”, afirmó Trump.

Zelensky dijo el miércoles en una conferencia de prensa realizada en Kiev que se había alcanzado un marco de acuerdo económico, pero que aún no incluía garantías de seguridad por parte de Estados Unidos, que su país considera vitales. El acuerdo completo podría depender de las próximas conversaciones en Washington.

El marco de acuerdo pactado es un paso preliminar hacia un paquete amplio que estará sujeto a la ratificación del parlamento ucraniano, dijo Zelensky.

Ucrania necesita saber primero cuál es la postura de Estados Unidos en su apoyo militar continuo, señaló Zelensky. También dijo que espera tener una conversación amplia con el presidente Trump.

El acuerdo económico “podría ser parte de futuras garantías de seguridad, pero quiero comprender la visión más amplia. ¿Qué le espera a Ucrania?”, señaló Zelensky.

Desde su regreso al cargo el mes pasado, Trump le hizo saber a Ucrania que quería algo a cambio de las decenas de miles de millones de dólares en ayuda estadounidense a ese país. La Casa Blanca ha ejercido una fuerte presión sobre Ucrania para que conceda a Estados Unidos acceso a sus vastas reservas de minerales que se utilizan en las industrias aeroespacial, de defensa y nuclear.

Zelensky se mostró reacio ante las ofertas iniciales de Estados Unidos, argumentando que no contenían garantías de seguridad adecuadas para Ucrania, y que el precio propuesto de 500.000 millones de dólares endeudaría a generaciones de ucranianos. Pero Kiev también está ansioso por utilizar las inversiones como una forma de vincular a Estados Unidos con el destino de Ucrania.

En la versión más reciente del acuerdo, vista por The Associated Press, se indica que Estados Unidos “apoya los esfuerzos de Ucrania para obtener garantías de seguridad necesarias para establecer una paz duradera”. No se detalla ningún compromiso estadounidense para proporcionarlas.

“Los participantes buscarán identificar cualesquier pasos necesarios para proteger sus inversiones mutuas, según se definen en el… acuerdo”, se lee en el documento.

Un funcionario de la Casa Blanca dejó claro, tras las declaraciones del mandatario ucraniano, que la aceptación del acuerdo es una precondición necesaria de la invitación de Trump a Zelensky a la reunión del viernes. El funcionario declaró bajo condición de anonimato para hablar sobre la invitación.

“Este acuerdo podría ser un gran éxito o podría desvanecerse lentamente”, dijo Zelensky. “Y pienso que el éxito depende de nuestra conversación con el presidente Trump”.

“Quiero coordinarme con Estados Unidos”, señaló Zelensky.

Trump ha desechado abruptamente algunas políticas previas de Washington. Eliminó los esfuerzos para aislar al presidente ruso Vladímir Putin y puso en duda el apoyo estadounidense a sus aliados europeos. Esto ha provocado fuertes cambios geopolíticos que podrían modificar el curso de la guerra este año.

Diplomáticos rusos y estadounidenses se reunirán el jueves en Estambul para analizar el funcionamiento de sus respectivas embajadas en Moscú y Washington, dijo el miércoles el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

Zelensky dijo que los principales temas de los que desea hablar con Trump son si Estados Unidos planea suspender la ayuda militar y, si es así, si Ucrania podría comprar armas directamente a Estados Unidos. También desea saber si Ucrania puede utilizar activos congelados rusos para la compra de armas e inversiones, y si Washington planea levantar las sanciones impuestas a Rusia.

En el acuerdo económico preliminar también se establecen los términos y condiciones de un fondo de inversión para la reconstrucción de Ucrania, de acuerdo con el primer ministro ucraniano Denys Shmyhal.

Comentarios