Trump duplica aranceles al acero y aluminio al 50%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes un decreto para duplicar los aranceles a las importaciones de acero y aluminio, pasando del 25% al 50%, con el objetivo de contener la entrada de metales a bajo costo provenientes del extranjero.

La decisión, anunciada el viernes pasado durante una visita a una planta de US Steel en las afueras de Pittsburgh, fue formalizada en la Casa Blanca por la tarde.

Los nuevos aranceles entrarán en vigor este miércoles a las 22:00 horas de México.

En el texto del decreto, Trump argumenta que la medida busca frenar las prácticas de "dumping" de países que inundan el mercado estadounidense con excedentes de acero y aluminio a precios reducidos.

“Con el 25 % más o menos pueden saltar esa valla. Con el 50 % ya no pueden saltar esa valla”, aseguró Trump durante su discurso en la planta de acero, reafirmando su política proteccionista.

“Este aumento garantizará el fin de las importaciones desleales de acero”, agregó el exmandatario, quien ya había implementado aranceles durante su primer mandato.

