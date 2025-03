Trump envía carta a Irán para un nuevo acuerdo nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en busca de un nuevo acuerdo con Teherán para restringir su programa nuclear y reemplazar el convenio del que retiró a Estados Unidos durante su primer mandato.

Aunque la oficina de Khamenei no confirmó que se hubiera recibido alguna carta. Se espera que la entrevista se emita en su totalidad este domingo.

El reconocimiento de Trump se produce en un momento en que Israel y Estados Unidos advierten que nunca permitirán que Irán adquiera un arma nuclear, lo que ha generado temores de un enfrentamiento militar mientras Teherán enriquece uranio a niveles cercanos a los de grado armamentista, una pureza que solo buscan las naciones con armamento atómico.

“Les escribí una carta que decía: ‘Espero que vayan a negociar porque si tenemos que intervenir militarmente, será algo terrible’”, dijo Trump.

La Casa Blanca confirmó los comentarios de Trump, diciendo que envió una carta a los líderes de Irán buscando negociar un acuerdo nuclear.

“Preferiría negociar un convenio. No estoy seguro de que todos estén de acuerdo conmigo, pero podemos lograr un pacto que sería tan bueno como si ganáramos militarmente”, añadió Trump. “Pero el momento es ahora. El momento se acerca. Algo va a suceder de una forma u otra”. “Espero que vayan a negociar porque será mucho mejor para Irán, y creo que quieren recibir esa carta”, dijo Trump. “La otra alternativa es que tendríamos que hacer algo porque no se les puede permitir que tengan un arma nuclear”.

Trump no dio detalles sobre lo que se ofreció específicamente a Irán en la carta, si es que ello ocurrió.

Responde Irán ante el acuerdo nuclear

El líder supremo, Ali Khamenei, rechazó las posibles negociaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Señalando que la experiencia con la nación persa indica que "no es sabio, no es inteligente, no es honorable" negociar con Washington.

