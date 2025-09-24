Cerrar X
'Trump es la esperanza para la paz en Ucrania': Hungría en la ONU

Durante su participación en la Asamblea de la ONU, Hungría también critico a la UE por hacer menos los esfuerzos de Trump por lograr la paz con Rusia

Este miércoles, durante la participación de Hungría en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría, Péter Szijjártó, declaró que Donald Trump es la "única esperanza para lograr la paz en Ucrania".

En su discurso, el ministro húngaro atacó a la Unión Europea (UE), asegurando que, pese a que Trump funge como la única esperanza para lograr la paz en el conflicto europeo, "muchos en Europa" menoscaban sus esfuerzos.

También Szijjártó hizo uso de su turno en el estado de la ONU para parafrasear el lema del mandatario de Estados Unidos, para reclamar "hacer Hungría grande de nuevo", recordando que su país "ha padecido las consecuencias" de la guerra en Ucrania "de manera cotidiana" a raíz de la migración de desplazados ucranianos.

Además, denunció que "la UE ha optado por una estrategia fracasada" y valoró que "el paquete de sanciones de la UE no ha cumplido de ningún modo las expectativas, ha causado más daños a la economía europea que a la rusa".

En este sentido, Hungría mostró su apoyo a Donald Trump y sus intentos de negociar con Rusia y deseó que el presidente de Estados Unidos "no claudique en sus esfuerzos".

"Vamos a seguir apoyando las conversaciones de alto nivel entre Rusia y Estados Unidos", agregó.


