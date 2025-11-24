Trump estaría evaluando tener una llamada telefónica con Maduro

Según el medio Axios, el cual citó fuentes anónimas de la Administración de Trump, este último estaría planeando tener una llamada con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

De acuerdo con las fuentes citadas, Trump les habría dicho a sus asesores que planea hablar con su homólogo venezolano, pero que la llamada aún no tiene una fecha en el calendario y todavía está "en fase de planificación".

"Nadie planea entrar y dispararle o secuestrarlo (a Maduro), en este momento. No diría que nunca vaya a ser así, pero ese no es el plan en este momento", aseguró a Axios un funcionario estadounidense cercano a las supuestas conversaciones con Caracas.

Esta información se da a conocer después de que diversos medios de Estados Unidos reportaran que la campaña de presión de la Casa Blanca sobre el gobierno de Maduro haya entrado en una supuesta nueva fase, en la que se incluiría la implementación de acciones encubiertas.

Además, también se da después de que este lunes el Departamento de Estado de Estados Unidos designara como una "organización terrorista extranjera" al Cártel de los Soles, al cual Washington vincula a la cúpula del Ejército y el Gobierno venezolano y que asegura que está liderada por Maduro.

A su vez, el viernes la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense emitió un aviso instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante la "situación potencialmente peligrosa" derivada del aumento de la actividad militar en la región.

Esta última acción ha supuesto que varias aerolíneas internacionales cancelaran sus correspondencias con el país del Caribe.

