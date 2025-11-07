Trump exige a mantener la sesión hasta abrir el Gobierno de EUA
El mandatario republicano informó que la situación podría empeorar en los aeropuertos ante la escasez de controladores en el territorio
El presidente de Estados Unidos Donald Trump, exigió al Senado que se mantenga en sesión hasta llegar a un acuerdo para abrir el Gobierno Federal ante la amenaza de que entre en una séptima semana y que la situación en los aeropuertos empeore por la escasez de controladores.
"El Senado de los Estados Unidos no debería abandonar la ciudad hasta que haya llegado a un acuerdo para poner fin al cierre demócrata. Si no pueden llegar a un acuerdo, los republicanos deberían poner fin al filibusterismo, y ocuparse de nuestros grandes trabajadores estadounidenses" exclamó em si red social.
