Trump exige a mantener la sesión hasta abrir el Gobierno de EUA

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, exigió al Senado que se mantenga en sesión hasta llegar a un acuerdo para abrir el Gobierno Federal ante la amenaza de que entre en una séptima semana y que la situación en los aeropuertos empeore por la escasez de controladores.

"El Senado de los Estados Unidos no debería abandonar la ciudad hasta que haya llegado a un acuerdo para poner fin al cierre demócrata. Si no pueden llegar a un acuerdo, los republicanos deberían poner fin al filibusterismo, y ocuparse de nuestros grandes trabajadores estadounidenses" exclamó em si red social.

- Nota en desarrollo -

