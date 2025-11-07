Cerrar X
Internacional

Trump exige a mantener la sesión hasta abrir el Gobierno de EUA

El mandatario republicano informó que la situación podría empeorar en los aeropuertos ante la escasez de controladores en el territorio

  • 07
  • Noviembre
    2025

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, exigió al Senado que se mantenga en sesión hasta llegar a un acuerdo para abrir el Gobierno Federal ante la amenaza de que entre en una séptima semana y que la situación en los aeropuertos empeore por la escasez de controladores.

"El Senado de los Estados Unidos no debería abandonar la ciudad hasta que haya llegado a un acuerdo para poner fin al cierre demócrata. Si no pueden llegar a un acuerdo, los republicanos deberían poner fin al filibusterismo, y ocuparse de nuestros grandes trabajadores estadounidenses" exclamó em si red social.

- Nota en desarrollo -


